مباراة الفرص الضائعة والأهداف الملغية.. تعادل توتنام وروما بالدوري الأوروبي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

سون في مباراة توتنام أمام روما

تعادل توتنام الإنجليزي وروما الإيطالي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

المباراة التي شهدت 4 أهداف، حملت إثارة من نوع آخر بعدما ألغى الحكم 3 أهداف لصالح روما بداعي التسلل بالإضافة إلى تدخل القائمين والعارضة 4 مرات خلال أحداث المباراة بواقع 3 مرات لصالح توتنام وواحدة لروما.

ورفع توتنام رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع روما رصيده إلى 6 نقاط في المركز 21.

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ويلاقي توتنام في الجولات المقبلة فرق رينجرز الأسكتلندي، وهوفنهايم الألماني، وإلفسبورج السويدي، فيما وينتظر روما مواجهات أمام سبورتنج براجا البرتغالي، وألكمار الهولندي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

تقدم توتنام مبكرا في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء نفذها سون، قبل أن يدرك روما التعادل سريعا في الدقيقة 20 عن طريق إيفان نديكا برأسية رائعة.

الدقيقة 22 شهدت على أول الأهداف الملغاه بسبب سقوط ستيفان الشعراوي في التسلل.

وتألق فورستر حارس توتنام بالتصدي لتسديدة ديبالا القوية في الدقيقة 27.

وسجل جونسون الهدف الثاني لصالح توتنام في الدقيقة 33 بعد متابعة لعرضية كولوسيفسكي.

وتدخل القائم ليمنع هدف توتنام الثالث بعد تسديدة قوية من كولوسيفسكي، تابعها سون ولكن تسديدته جاءت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنام 2-1.

وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدفان لروما في الدقيقتين 53، و56 بداعي التسلل على مهاجم الذئاب أرتيم دوفبيك.

ومنعت العارضة أنخيلينيو من تسجيل التعادل لروما في الدقيقة 60، ثم تدخلت العارضة لتمنع هدفا جديدا لتوتنام بعد تسديدة قوية من بيدرو بورو من ضربة ثابتة.

ومنع باريديس لاعب روما هدفا ثالثا لتوتنام بعد عرضية من سولانكي. في الدقيقة 64.

تدخلت العارضة مجددا ومنعت سولانكي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز توتنام، نجح هوميلز في تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

توتنام روما الدوري الأوروبي
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