إلى غرفة الطوارئ من جديد.. عبد المنعم يشارك في سقوط نيس برباعية أمام رينجرز

سقط نيس الفرنسي برباعية أمام ضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك النجم المصري محمد عبد المنعم في المباراة بالكامل بعد غيابه عن آخر 3 مباريات مع نيس أمام ليل وستراسبورج في الدوري، وأمام تفنتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة أخطاء دفاعية كارثية من فريق نيس، حيث تسبب قائد الفريق بابلو روساريو في هدفين، بالإضافة إلى الهدف الثالث للضيوف من خطأ لمحمد عبد المنعم في إعادة الكرة للحارس.

فرانك هايس مدرب نيس، والذي تم نقله إلى غرفة الطوارئ في المستشفى بعد مباراة ستراسبورج الأخيرة في الدوري والتي فاز خلالها 2-1 بعد شعوره بصداع عنيف وآلام شديدة في الرأس.

وصرح هايس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رينجرز: "الفحوصات أظهرت إصابتي بارتفاع ضغط الدم، لو كنا سجلنا هدفا ثالثا مبكرًا ضد ستراسبورج ربما لم أكن أعانى من هذا الألم الشديد".

ورغم تألق عبد المنعم في الدقيقة 11 بعدما منع هدفا مؤكدا لصالح رينجرز بعد هجمة مرتدة من ثلاثة لاعبين إلا منعم المدافع الوحيد نجح في إنقاذ فريقه من هدف مؤكد.

ولكن بعدها انقلب الحال، ونجح الضيوف في تسجيل 3 أهداف.

الأول جاء في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من فاكلاف سيرني حيث اصطدمت كرته بقدم 2 من مدافعي نيس لتخادع الحارس وتسكن الشباك.

بعدها بدقيقتين سجل محمد ديوماندي الهدف الثاني بعد دفاعي من قائد نيس بابلو روساريو الذي ترك الكرة تمر من خلفه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول أحرز رينجرز الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من عبد المنعم في إعادة الكرة للحارس ليستغلها المغربي حمزة إيجاماني ويمر من الحارس ليودع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر نيس 3-0.

حاول نيس مع بداية الشوط الثاني تقليص الفارق ولكن لم ينجح، حتى سجل محمد ديوماندي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 54 بعد خطأ فادح جديد من مدافع نيس بابلو روساريو.

وفي الدقيقة 84، سجل الجزائري بدر الدين بوعناني يسجل هدفا شرفيا رائعا من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز رينجرز على حساب نيس برباعية مقابل هدف وحيد.

بتلك النتيجة رفع رينجرز رصيده لـ10 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي نيس في المركز 35، وقبل الأخير بنقطتين فقط من تعادلين و3 هزائم ودون أي فوز حتى الآن في البطولة الأوروبية.