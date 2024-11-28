دوري المؤتمر - نكونكو الهداف يقود تشيلسي للصدارة بثنائية أمام هايدنهايم

فاز تشيلسي الإنجليزي على حساب هايدنهايم الألماني بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

أحرز ثنائية تشيلسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 51، وميخايلو مودريك الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبات نكونكو أول لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل في أول مباراة له بمبارياته الأربع الأولى بالبطولات الأوروبية الكبرى مع النادي، وأول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في بطولة واحدة منذ أوليفييه جيرو في موسم 2018-2019 بالدوري الأوروبي.

وحصل اللاعب تشيزاري كاسادي بطاقة حمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده لـ12 نقطة في صدارة ترتيب دوري المؤتمر.

وتوقف رصيد هايدنهايم عند 9 نقاط في المركز السابع.

وتلقى النادي الألماني أول هزيمة له في بطولة دوري المؤتمر بعد الفوز في الجولات الثلاث السابقة.