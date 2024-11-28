انتهت في الدوري الأوروبي - ميتيلاند (1)-(2) أينتراخت فرانكفورت

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: نامدي كولينز- توتا- روبن كوخ- أرثر ثياتي

خط الوسط: فارس شايبي- هوجو لارسون- محمود داوود- نيلز نكونكو

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي- عمر مرموش

ويحل فرانكفورت ضيفا على ميتيلاند، العاشرة مساءً على ملعب إم سي إتش أرينا.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

أما ميتيلاند فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

فرانكفورت تعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3، والفوز أمام بشكتاش التركي 3-1، وآر إف إس اللاتفي 1-0، وبنفس النتيجة أمام سلافيا براج التشيكي.

ولعب مرموش أساسيا في مباريات الدوري الأوروبي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.

إجمالا لعب مرموش هذا الموسم 17 مباراة سجل 14 هدفا، وصنع 10 أهداف.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا خلف هاري كين متصدر الهدافين برصيد 14 هدفا

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ق 69 تشان يلماز أوزون بدلا من عمر مرموش

ق 57 جوووول عمر مرموش يسجل الثاني من علامة الجزاء على يمين الحارس

ق 55 ركلة جزاء لفرانكفورت بسبب لمسة يد في منطقة ميتيلاند

ق 48 جووول التعادل لميتيلاند بالنيران الصديقة من نامدي كولينز بعد تسديدة من ميكيل جوجورزا

ق 7 جووووول أول سجله هوجو لارسون بعد تمريرة رائعة من عمر مرموش

بداية المباراة

مرموش فرانكفورت الدوري الأوروبي
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