انتهت الدوري الأوروبي - نيس (1)-(4) رينجرز

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة نيس ورينجرز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويعود عبد المنعم بعد غيابه عن آخر 3 مباريات مع نيس أمام ليل وستراسبورج في الدوري، وأمام تفنتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

ويحتل نيس المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المركز 31 في الدوري الأوروبي برصيد نقطتان من تعادلين وهزيمتين.

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نهاية المباراة بفوز رينجرز الكبير على نيس 4-1 بمشاركة كاملة لمحمد عبد المنعم

ق 84.. جووووول الجزائري بدر الدين بوعناني يسجل هدفا رائعا من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء

ق 54.. جووووول الرابع لصالح رينجرز من لـمحمد ديوماندي بعد خطأ فادح من مدافع نيس بابلو روساريو.

ق 49.. بداية قوية من نيس في محاولة لتقليص الفارق.. سدد ندومبيلي ولكن جاءت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتأخر نيس 3-0 أمام ضيفه رينجرز.

ق 45+3.. الهدف الثالث لصالح رينجرز بعد خطأ قاتل من عبد المنعم في إعادة الكرة للحارس ليستغلها المغربي حمزة إيجاماني ويمر من الحارس ليودع الكرة في الشباك.

ق 37 .. جوووول الثاني لرينجرز عن محمد ديوماندي بعد خطأ دفاعي قاتل من قائد نيس بابلو روساريو.

ق 35.. جووووول رينجرز يتقدم بالهدف الأول في شباك نيس عن طريق فاكلاف سيرني الذي سدد الكرة لتصطدم بقدم 2 من مدافعي نيس لتخادع الحارس وتسكن الشباك.

ق 11.. ثلاثة لاعبين في هجمة مرتدة ومنعم وحيدًا ولكن يستطيع إنقاذ فريقه من هدف مؤكد.

ق 9.. حكم الفيديو يستدعي حكم الساحة لإمكانية احتساب ضربة جزاء لصالح نيس، بعد تدخل قوي من لاعب رينجرز تجاه قدم لاعب الفريق الفرنسي ولكن قرر عدم احتسابها واستمرار اللعب.

بداية المباراة