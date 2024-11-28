انتهت الدوري الأوروبي - توتنام (2)-(2) روما

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة توتنام الإنجليزي وروما الإيطالي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 9 نقطة من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة، فيما يحل روما في المركز الـ25 برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وهزيمة.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2 بعد مباراة مثيرة شهدت 3 أهداف ملغية لروما بداعي التسلل.. وتدخل العارضة والقائمان 4 مرات.

ق 90+1.. جوووووول هوميلز يسجل هدف التعادل القاتل.

ق 81.. خطيررررة العارضة الرابعة في المباراة.. كرة سولانكي تصطدم بالعارضة وتمنع توتنام من الهدف الثالث.

ق 76.. تبديلان لتوتنام بنزول فيرنر وبيرجفال بدلا من سون وبنتانكور.

ق 69.. تبديلان لتوتنام بنزول بيسوما وماديسون بدلا من سار وجونسون.

ق 64.. إنقاذ رائع من باريديس ليمنع الهدف الثالث لتوتنام بعد عرضية من سولانكي.

ق 62.. خطييييرة تسديدة قوية من بيدرو بورو من ضربة ثابتة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة.

ق 60.. العارضة تمنع أنخيلينيو من إحراز هدف التعادل لصالح روما.

ق 56.. هدف ثالث ملغي لروما بعد سقوط أرتيم دوفبيك في التسلل.

ق 53.. هدف ثان ملغي لروما بداعي التسلل على مهاجم الذئاب أرتيم دوفبيك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام على روما 2-1.

ق 35.. خطيررررة القائم يمنع الهدف الثالث لتوتنام بعد تسديدة قوية من كولوسيفسكي تابعها سون ولكن سددها أعلى العارضة.

ق 33.. جووووول جونسون يسجل الهدف الثاني لصالح توتنام بمتابعة رائعة لعرضية كولوسيفسكي لتسكن شباك روما.

ق 27.. تصدى رائع من فروستر حارس توتنام لتسديدة ديبالا القوية.

ق 25.. هجمة خطييررررة لصالح توتنام وحارس روما يتألق وتصدى لكرة سولانكي.

ق 22.. جول لستيفان الشعراوي بتسديدة قوية رائعة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 20.. جووووول التعادل لصالح روما برأسية رائعة من إيفان نديكا تسكن شباك أصحاب الأرض.

ق 5.. جووووول سون يسجل الأول لتوتنام من ضربة جزاء.

ق 4.. ضربة جزاء لصالح توتنام بعد عرقلة هوميلز للاعب سبيرز

بداية المباراة