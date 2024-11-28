انتهت الدوري الأوروبي - توتنام (2)-(2) روما

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

مباراة توتنام أمام روما في الدوري الأوروبي

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة توتنام الإنجليزي وروما الإيطالي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 9 نقطة من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة، فيما يحل روما في المركز الـ25 برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وهزيمة.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2 بعد مباراة مثيرة شهدت 3 أهداف ملغية لروما بداعي التسلل.. وتدخل العارضة والقائمان 4 مرات.

ق 90+1.. جوووووول هوميلز يسجل هدف التعادل القاتل.

ق 81.. خطيررررة العارضة الرابعة في المباراة.. كرة سولانكي تصطدم بالعارضة وتمنع توتنام من الهدف الثالث.

ق 76.. تبديلان لتوتنام بنزول فيرنر وبيرجفال بدلا من سون وبنتانكور.

ق 69.. تبديلان لتوتنام بنزول بيسوما وماديسون بدلا من سار وجونسون.

ق 64.. إنقاذ رائع من باريديس ليمنع الهدف الثالث لتوتنام بعد عرضية من سولانكي.

ق 62.. خطييييرة تسديدة قوية من بيدرو بورو من ضربة ثابتة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة.

ق 60.. العارضة تمنع أنخيلينيو من إحراز هدف التعادل لصالح روما.

ق 56.. هدف ثالث ملغي لروما بعد سقوط أرتيم دوفبيك في التسلل.

ق 53.. هدف ثان ملغي لروما بداعي التسلل على مهاجم الذئاب أرتيم دوفبيك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام على روما 2-1.

ق 35.. خطيررررة القائم يمنع الهدف الثالث لتوتنام بعد تسديدة قوية من كولوسيفسكي تابعها سون ولكن سددها أعلى العارضة.

ق 33.. جووووول جونسون يسجل الهدف الثاني لصالح توتنام بمتابعة رائعة لعرضية كولوسيفسكي لتسكن شباك روما.

ق 27.. تصدى رائع من فروستر حارس توتنام لتسديدة ديبالا القوية.

ق 25.. هجمة خطييررررة لصالح توتنام وحارس روما يتألق وتصدى لكرة سولانكي.

ق 22.. جول لستيفان الشعراوي بتسديدة قوية رائعة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 20.. جووووول التعادل لصالح روما برأسية رائعة من إيفان نديكا تسكن شباك أصحاب الأرض.

ق 5.. جووووول سون يسجل الأول لتوتنام من ضربة جزاء.

ق 4.. ضربة جزاء لصالح توتنام بعد عرقلة هوميلز للاعب سبيرز

بداية المباراة

روما توتنام الدوري الأوروبي
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