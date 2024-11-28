"تشهير وتحريض وازدراء أديان".. بلاغ من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برامج قناة إم بي سي مصر 2 تقدمه ببلاغين ضد الحكم محمد عادل على خلفية أزمة التسريب الصوتي لمحادثته مع حكم تقنية الفيديو محمد سلامة.

وكتب فايق على صفحته عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية، وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.

‏ثم تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض عليَّ فيديو جديد من غرفة "الفار" في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

‏وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل، ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.

ماذا حدث؟

فاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أدق مزور لمحمد عادل".

وأضاف العدوي "المقطع الصوتي به جزءا سليما وهو الاستدعاء للمناقشة لكنه تضمن أيضا جزءا مصطنعا".

وواصل "في حال افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما، فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك".

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الخميس.

وبعدها أعلن اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام بالكامل وإسناد مهمة رئاستها إلى ياسر عبد الرؤوف مع انتظار ما سؤول إليه تحقيقات النيابة العامة.

وأعلن إبراهيم فايق تقدمة ببلاغات ضد أحمد العدوي ومحمد عادل.

وكتب فايق على صفحته الرسمية عبر فيسبوك:

أنا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفة إنه صوتك.. فيا ألف اهلاً وسهلاً.

ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاترات المستمرة على مدار الساعات الماضية..

أُعلن أنني قد وَكَلَت مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم/ محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضاً حديثه باستصداره أحكاماً مسبقة ضدي.