تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي

يتواجد عمر مرموش أساسيا مع أينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند الدنماركي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: نامدي كولينز- توتا- روبن كوخ- أرثر ثياتي

خط الوسط: فارس شايبي- هوجو لارسون- محمود داوود- نيلز نكونكو

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي- عمر مرموش

ويحل فرانكفورت ضيفا على ميتيلاند، العاشرة مساءً على ملعب إم سي إتش أرينا.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

أما ميتيلاند فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

فرانكفورت تعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3، والفوز أمام بشكتاش التركي 3-1، وآر إف إس اللاتفي 1-0، وبنفس النتيجة أمام سلافيا براج التشيكي.

ولعب مرموش أساسيا في مباريات الدوري الأوروبي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.

إجمالا لعب مرموش هذا الموسم 17 مباراة سجل 14 هدفا، وصنع 10 أهداف.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا خلف هاري كين متصدر الهدافين برصيد 14 هدفا