تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم يُجري 6 تبديلات.. وراشفورد بديلاً أمام بودو جليمت

كشف روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة بودو جليمت النرويجي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وتعد تلك المباراة الأولى لأموريم على ملعب أولد ترافورد، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام إيبسويتش تاون خارج الديار في الدوري الإنجليزي وتعادل بهدف لكل فريق.

وأجرى أموريم 6 تبديلات في تشكيل الفريق بإدخال مارتينيز العائد من الإصابة ومالاسيا ومانويل أوجارتي ، وماسون ماونت وأنتوني وهويلاند، بدلا من إيفانس، ودالوت، وآماد ديالو، وكاسيميرو، وإريكسن، وراشفورد.

ويبدأ يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - مارتينيز - تيريل مالاسيا

الوسط: مانويل أوجارتي - ماسون ماونت

وسط الهجوم: أنتوني - برونو فيرنانديز - أليخاندرو جارناتشو

الهجوم: راسموس هويلاند

وعلى مقاعد البدلاء: ألتاي بايندير - توم هيتون - دالوت - لوك شو - كاسيميرو - كريستيان إريسكن - آماد ديالو - كوبي ماينو - ماركوس راشفورد - زيركزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ18 برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، أما بودو/ جليمت النرويجي فيحتل المركز الـ14 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.