تشكيل نيس - عبد المنعم يعود لقيادة الدفاع أمام رينجرز في الدوري الأوروبي

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع نيس الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة خلال مواجهة رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي.

وغاب مدافع منتخب مصر في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة في الركبة.

وتقام المباراة على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

أخبار متعلقة:
بعد غياب 3 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس استعدادا لمواجهة رينجرز مدرب نيس يتحدث عن إصابته بارتفاع ضغط الدم.. وموقف عبد المنعم عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي زميل عبد المنعم.. نيس يستعيد نجم منتخب الجزائر

وجاء تشكيل نيس

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: ميلفين بارد – محمد عبد المنعم – يوسف نداي – توم لوشيه

الوسط: إيساجا كامارا – بابلو روزاريو – هشام بوداوي

الهجوم: بدر الدين بوناني – يوسوفا موكوكو – جاتيان لابورد

Image

وخاض عبد المنعم 7 مباريات بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه.

ويحتل نيس المركز الـ 31 في الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات.

فيما يتواجد رينجرز في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

نيس محمد عبد المنعم الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي - ميتيلاند (0)-(1) أينتراخت فرانكفورت.. جوووول صناعة مرموش مباشر الدوري الأوروبي - نيس (0)-(2) رينجرز.. جوووول بعد خطأ دفاعي بعد غياب 3 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس استعدادا لمواجهة رينجرز جلوب سوكر - صلاح بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب لعام 2024 مصدر من الزمالك لـ في الجول: اختفاء عقود عمر خضر مع زد.. وخطوة قانونية مدرب نيس يتحدث عن إصابته بارتفاع ضغط الدم.. وموقف عبد المنعم دوري أبطال آسيا 2 - حمدي فتحي يشارك في تأهل الوكرة لدور الـ 16 مرموش على رأس قائمة فرانكفورت أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي - ميتيلاند (0)-(1) أينتراخت فرانكفورت.. جوووول صناعة مرموش 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(2) بودو جليمت.. جووووول الثاني 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - نيس (0)-(2) رينجرز.. جوووول بعد خطأ دفاعي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - توتنام (2)-(1) روما.. جوووووول الثاني 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
"تشهير وتحريض وازدراء أديان".. بلاغ من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل ساعة | الدوري المصري
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من بيراميدز.. ساجرادا يقيل مدربه لسوء النتائج ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم يُجري 6 تبديلات.. وراشفورد بديلاً أمام بودو جليمت ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه