تشكيل نيس - عبد المنعم يعود لقيادة الدفاع أمام رينجرز في الدوري الأوروبي

عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع نيس الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة خلال مواجهة رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي.

وغاب مدافع منتخب مصر في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة في الركبة.

وتقام المباراة على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وجاء تشكيل نيس

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: ميلفين بارد – محمد عبد المنعم – يوسف نداي – توم لوشيه

الوسط: إيساجا كامارا – بابلو روزاريو – هشام بوداوي

الهجوم: بدر الدين بوناني – يوسوفا موكوكو – جاتيان لابورد

وخاض عبد المنعم 7 مباريات بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه.

ويحتل نيس المركز الـ 31 في الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات.

فيما يتواجد رينجرز في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.