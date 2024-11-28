تشكيل نيس - عبد المنعم يعود لقيادة الدفاع أمام رينجرز في الدوري الأوروبي
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع نيس الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة خلال مواجهة رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي.
وغاب مدافع منتخب مصر في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة في الركبة.
وتقام المباراة على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
وجاء تشكيل نيس
حراسة المرمى: مارسين بولكا
الدفاع: ميلفين بارد – محمد عبد المنعم – يوسف نداي – توم لوشيه
الوسط: إيساجا كامارا – بابلو روزاريو – هشام بوداوي
الهجوم: بدر الدين بوناني – يوسوفا موكوكو – جاتيان لابورد
وخاض عبد المنعم 7 مباريات بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه.
ويحتل نيس المركز الـ 31 في الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات.
فيما يتواجد رينجرز في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
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