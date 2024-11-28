كرة سلة - الثلاثية المحلية خضراء.. الاتحاد السكندري يحسم السوبر المصري أمام الأهلي

توج الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب الأهلي بالفوز بنتيجة 87-84 في مباراة استمرت لشوطين إضافيين.

وأقيمت المباراة للعام الثاني على التوالي في البحرين.

وحقق زعيم الثغر لقب كأس السوبر المصري لكرة السلة بمسماه الجديد للمرة الرابعة في تاريخه، كأكثر فريق تتويجا باللقب ويليه الأهلي والجزيرة ببطولة لكرة فريق.

وسيواجه الاتحاد الفائز بلقب كأس السوبر البحريني للسلة في مباراة كأس السوبر المصري البحريني يوم السبت المقبل 30 نوفمبر.

وبذلك حسم الاتحاد الثلاثية المحلية بعدما توج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما حل الأهلي وصيفا في المسابقتين.

وصف المباراة

تقدم الاتحاد مبكرا على الأهلي مع انتصاف الربع الأول بنتيجة 7-5، وبسط الأهلي تفوقه فيما تبقى من الربع الأول وأنهاه متقدما بنتيجة 27-21.

وسجل عمرو الجندي ثلاثية في الثانية الأخيرة من الربع الأول لكن بعد عودة الحكم للفيديو ألغى الهدف إذ سدد بعد انطلاق صافرة النهاية.

وفي الربع الثاني تفوق الاتحاد بعدما قلب الطاولة لصالحه قبل 3 دقائق على النهاية بنتيجة 36-35.

وانتهى الربع الثاني بتفوق الاتحاد بنتيجة 44-41.

في شوط لا تنقصه الإثارة.. الاتحاد ينهي الفترة الثانية متقدما على الأهلي في سوبر السلة🏀🔥 pic.twitter.com/GjWj4wyYaf — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 28, 2024

وتفوق الأهلي في الربع الثالث وأعاد التقدم من جديد لصالحه بنتيجة 65-58.

الأهلي يقلب الطاولة على الاتحاد في الفترة الثالثة وينهيها متقدما🏀🔥 pic.twitter.com/XV90uCFz50 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 28, 2024

في الربع الرابع حاول الأهلي زيادة الفارق بينما سعى الاتحاد لتقليصه.

وبالفعل قبل دقيقة واحدة على نهاية اللقاء تعادل الفريقان بفضل ثلاثية يوسف شوشة لاعب زعيم الثغر لتصبح النتيجة 71-71.

وتقدم الاتحاد بثنائية من رميتين حرتين في الثواني الأخيرة وأصبحت النتيجة 73-71 وطلب الأهلي وقتا مستقطعا بحثا عن عودة قاتلة وحسم اللقاء.

وسجل عمرو طارق ثنائية قبل ثانيتين على نهاية اللقاء مدركا التعادل للأهلي بانتهاء الوقت الأصلي 73-73.

في الشوط الإضافي تقدم الاتحاد وعاد الأهلي وعدّل النتيجة ثم تقدم زعيم الثغر مجددا وتعادل الأهلي بنتيجة 80-80 لنصل لشوط إضافي ثاني.

وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم الاتحاد وعاد الأهلي في النتيجة، وقبل 30 ثانية أصبح الفارق للاتحاد نقطة وحيدة، ثم أصبح 3 قبل 13 ثانية على النهاية، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 87-84 وحصد اللقب.