دوري المحترفين - حسام عبد العال يضع شرطا للعودة لتدريب أسوان

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 20:38

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال - أسوان

ينتظر حسام عبد العال المدير الفني لفريق أسوان صرف مستحقات اللاعبين من أجل العودة لتدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن عبد العال طلب من إدارة النادي صرف المستحقات حتى يركز الجميع في المهمة الصعبة بدوري المحترفين.

ويخوض الفريق معسكرًا في القاهرة نظرا لتعديل ملعب مباراة أسوان مع المقاولون العرب إلى ستاد المقاولون العرب بدلا من ستاد أسوان.

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ويعاني اللاعبين من تأخر صرف أجزاء من مقدمات عقود والراتب الشهري في ظل تعرض النادي لإيقاف القيد.

ويسعى مجلس الإدارة برئاسة الشافعي صالح لحل مشكلة المستحقات المتأخرة، وعودة عبد العال للتدريب استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة العاشرة لدوري المحترفين.

وغاب عبد العال عن تدريبات الفريق عقب الهزيمة من بلدية المحلة بهدف دون رد في الجولة التاسعة.

ويحتل أسوان المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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