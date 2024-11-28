كرة يد - الفوز الثاني.. منتخب سيدات مصر يتفوق على الجزائر في أمم إفريقيا
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 20:23
كتب : FilGoal
انتصرت سيدات منتخب مصر لكرة اليد على الجزائر في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2024.
وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول 4 منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.
وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر 14-11، واستطعت سيدات مصر الحفاظ على التقدم وحققن الانتصار بنتيجة كبيرة 28-19.
وتغلبت سيدات مصر على الكونغو صاحب برونزية النسخة الماضية بنتيجة 27-23 في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.
ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.
ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.
وجاء جدول منتخب مصر المتبقي في البطولة كالآتي:
السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)
الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)
الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)
بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.