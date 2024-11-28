كرة يد - الفوز الثاني.. منتخب سيدات مصر يتفوق على الجزائر في أمم إفريقيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد سيدات

انتصرت سيدات منتخب مصر لكرة اليد على الجزائر في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2024.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول 4 منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر 14-11، واستطعت سيدات مصر الحفاظ على التقدم وحققن الانتصار بنتيجة كبيرة 28-19.

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وتغلبت سيدات مصر على الكونغو صاحب برونزية النسخة الماضية بنتيجة 27-23 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر المتبقي في البطولة كالآتي:

السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.

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