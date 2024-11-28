كرة يد - الفوز الثاني.. منتخب سيدات مصر يتفوق على الجزائر في أمم إفريقيا

انتصرت سيدات منتخب مصر لكرة اليد على الجزائر في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2024.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول 4 منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر 14-11، واستطعت سيدات مصر الحفاظ على التقدم وحققن الانتصار بنتيجة كبيرة 28-19.

وتغلبت سيدات مصر على الكونغو صاحب برونزية النسخة الماضية بنتيجة 27-23 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر المتبقي في البطولة كالآتي:

السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.