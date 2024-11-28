مباراة وحيدة خارج مصر.. أجندة مباريات الزمالك في شهر ديسمبر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

الزمالك

يخوض الزمالك مباراة وحيدة خارج مصر في شهر ديسمبر 2024.

وسيشارك الزمالك في بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية في الشهر المقبل بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى من كأس الرابطة وفقا للجدول المعلن.

وسيشارك الزمالك في 6 مباريات في ديسمبر منها مباراة وحيدة في نيجيريا ضد إنييمبا في مسابقة الكونفدرالية.

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FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الزمالك في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

2 ديسمبر – غزل المحلة × الزمالك – الدوري المصري

8 ديسمبر – إنييمبا × الزمالك – الكونفدرالية

15 ديسمبر – الزمالك × المصري – الكونفدرالية

19 ديسمبر – الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الدوري المصري

25 ديسمبر – طلائع الجيش × الزمالك – الدوري المصري

29 ديسمبر – الزمالك × الاتحاد السكندري – الدوري المصري

وكان الزمالك قد فاز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية أجندة الزمالك
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