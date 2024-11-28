العدد مرشح ليصبح 8.. أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

الأهلي

تأجلت مباراة لـ الأهلي في الدوري المصري، وتحدد موعد اللقاء الأول في كأس الرابطة خلال شهر ديسمبر 2024.

وسيشارك الأهلي في 4 منافسات مختلفة بدءا من الدوري المصري ومرورا بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس الرابطة وسيخرج لقطر في مهمة خاصة بـ كأس إنتركونتيننتال 2024.

وحتى الآن سيخوض الآن 7 مباريات بشكل رسمي، وربما يصبح العدد 8 حال فاز الأهلي في كأس التحدي وتأهل للقاء ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

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FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

1 ديسمبر – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

7 ديسمبر – أورلاند بيراتس × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

10 ديسمبر – الأهلي × إنبي – كأس الرابطة المصرية

14 ديسمبر – الأهلي × الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية – كأس التحدي

** 18 ديسمبر – الأهلي × ريال مدريد – نهائي كأس إنتركونتيننتال (حال فوز الأهلي بكأس التحدي)

22 ديسمبر – الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري – دوري أبطال إفريقيا

26 ديسمبر – المصري × الأهلي – الدوري المصري

30 ديسمبر – إنبي × الأهلي – الدوري المصري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على استاد أبيدجان في مباراته الأخيرة بالفوز 4-2 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الدوري المصري كأس الرابطة
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