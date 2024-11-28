العدد مرشح ليصبح 8.. أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

تأجلت مباراة لـ الأهلي في الدوري المصري، وتحدد موعد اللقاء الأول في كأس الرابطة خلال شهر ديسمبر 2024.

وسيشارك الأهلي في 4 منافسات مختلفة بدءا من الدوري المصري ومرورا بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس الرابطة وسيخرج لقطر في مهمة خاصة بـ كأس إنتركونتيننتال 2024.

وحتى الآن سيخوض الآن 7 مباريات بشكل رسمي، وربما يصبح العدد 8 حال فاز الأهلي في كأس التحدي وتأهل للقاء ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

1 ديسمبر – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

7 ديسمبر – أورلاند بيراتس × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

10 ديسمبر – الأهلي × إنبي – كأس الرابطة المصرية

14 ديسمبر – الأهلي × الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية – كأس التحدي

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** 18 ديسمبر – الأهلي × ريال مدريد – نهائي كأس إنتركونتيننتال (حال فوز الأهلي بكأس التحدي)

22 ديسمبر – الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري – دوري أبطال إفريقيا

26 ديسمبر – المصري × الأهلي – الدوري المصري

30 ديسمبر – إنبي × الأهلي – الدوري المصري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على استاد أبيدجان في مباراته الأخيرة بالفوز 4-2 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.