تشكيل تشيلسي - الصف الثاني كالعادة يقود موقعة هايدنهايم في دوري المؤتمر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

تشيلسي - نكونكو - سانشو

بمجموعة جديدة من البدلاء، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم الألماني في الجولة الرابعة لدوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: ريناتو فيجا - بينوا بادياشيل - توسين أدارابيويو - أكسيل ديساسي

خط الوسط: ميكايلو مودريك - سيزاري كاسادي - كيرنان دوسبري هال - جادون سانشو

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - مارك جويو

ويحتل تشيلسي المركز الثاني مؤقتا في ترتيب دوري المؤتمر برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطةعن فيتوريا جيماريش المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل هايدنهايم المركز السادس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرباعي الذي يسبقه.

تشيلسي سانشو نكونكو
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