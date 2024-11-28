تشكيل تشيلسي - الصف الثاني كالعادة يقود موقعة هايدنهايم في دوري المؤتمر
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 19:34
كتب : FilGoal
بمجموعة جديدة من البدلاء، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم الألماني في الجولة الرابعة لدوري المؤتمر الأوروبي.
وجاء تشكيل البلوز كالتالي:
حراسة المرمى: فيليب يورجينسن
خط الدفاع: ريناتو فيجا - بينوا بادياشيل - توسين أدارابيويو - أكسيل ديساسي
خط الوسط: ميكايلو مودريك - سيزاري كاسادي - كيرنان دوسبري هال - جادون سانشو
خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - مارك جويو
ويحتل تشيلسي المركز الثاني مؤقتا في ترتيب دوري المؤتمر برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطةعن فيتوريا جيماريش المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.
بينما يحتل هايدنهايم المركز السادس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرباعي الذي يسبقه.
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