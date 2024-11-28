تشكيل تشيلسي - الصف الثاني كالعادة يقود موقعة هايدنهايم في دوري المؤتمر

بمجموعة جديدة من البدلاء، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم الألماني في الجولة الرابعة لدوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: ريناتو فيجا - بينوا بادياشيل - توسين أدارابيويو - أكسيل ديساسي

خط الوسط: ميكايلو مودريك - سيزاري كاسادي - كيرنان دوسبري هال - جادون سانشو

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - مارك جويو

ويحتل تشيلسي المركز الثاني مؤقتا في ترتيب دوري المؤتمر برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطةعن فيتوريا جيماريش المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل هايدنهايم المركز السادس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرباعي الذي يسبقه.