مصدر لـ في الجول: تغريم سموحة بسبب الثنائي المحترف.. وموقف النادي

أوضح مصدر من سموحة حقيقة تغريمه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمبلغ 295 ألف دولار تعويضا للاعبيه النيجيرين إيمانويل إيهيزو، إبراهيم جامبو.

ورحل الثنائي عن الفريق في صيف 2024 قبل بداية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الحكم الذي حصل عليه اللاعبان هو حكم أول درجة وسيتم الاستئناف ضده خلال المدة القانونية".

وشدد "النادي يملك مستندات موقعة من اللاعبين بحصولهما على كافة مستحقاتهما قبل الرحيل عن الفريق".

وأتم "النادي سيفوز بالقضية في الاستئناف، ولن يتم توقيع أي غرامات على سموحة".

وخاض إيهيزو 12 دقيقة فقط بقميص سموحة في كأس الرابطة، ثم أعير في النصف الثاني من الموسم لبلدية المحلة وشارك في 13 مباراة، ولم يسجل أو يصنع.

بينما خاض جامبو صاحب الـ21 عاما، 7 دقائق فقط بقميص سموحة جاءت أيضا في كأس الرابطة.

ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

ويلتقي سموحة بقيادة المدرب أحمد سامي، أمام الجونة يوم الأحد الأول من ديسمبر في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.