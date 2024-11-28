من المجموعات للنهائي.. إعلان مواعيد كأس الرابطة المصرية 2024-25
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية موعد بداية النسخة الرابعة من كأس الرابطة المصرية 2024-25، ومنافسات المسابقة حتى النهائي.
وستبدأ المنافسات يوم 10 ديسمبر المقبل، إذ تم تقسيم الـ 18 فريقا على 4 مجموعات.
وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق، ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي.
وستقام مباريات ربع النهائي يوم 3 يونيو، فيما تقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 يونيو، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي يوم 9 يونيو 2025.
وإليكم المجموعات نسخة 2024-25 من كأس الرابطة
المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة
المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة
المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو
المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود
وإليكم جدول مباريات كأس الرابطة
يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.
وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.
وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب البطولة في آخر نسختين، فيما رفع مودرن سبورت لقب النسخة الأولى من المسابقة.