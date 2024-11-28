من المجموعات للنهائي.. إعلان مواعيد كأس الرابطة المصرية 2024-25

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية موعد بداية النسخة الرابعة من كأس الرابطة المصرية 2024-25، ومنافسات المسابقة حتى النهائي.

وستبدأ المنافسات يوم 10 ديسمبر المقبل، إذ تم تقسيم الـ 18 فريقا على 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق، ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي.

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وستقام مباريات ربع النهائي يوم 3 يونيو، فيما تقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 يونيو، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي يوم 9 يونيو 2025.

وإليكم المجموعات نسخة 2024-25 من كأس الرابطة

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود

وإليكم جدول مباريات كأس الرابطة

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يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب البطولة في آخر نسختين، فيما رفع مودرن سبورت لقب النسخة الأولى من المسابقة.

كأس الرابطة المصرية جدول كأس الرابطة
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