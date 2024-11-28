من المجموعات للنهائي.. إعلان مواعيد كأس الرابطة المصرية 2024-25

أعلنت رابطة الأندية موعد بداية النسخة الرابعة من كأس الرابطة المصرية 2024-25، ومنافسات المسابقة حتى النهائي.

وستبدأ المنافسات يوم 10 ديسمبر المقبل، إذ تم تقسيم الـ 18 فريقا على 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق، ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي يوم 3 يونيو، فيما تقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 يونيو، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي يوم 9 يونيو 2025.

وإليكم المجموعات نسخة 2024-25 من كأس الرابطة

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود

وإليكم جدول مباريات كأس الرابطة

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب البطولة في آخر نسختين، فيما رفع مودرن سبورت لقب النسخة الأولى من المسابقة.