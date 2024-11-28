الأول هذا الموسم.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 18:46

كتب : هاني العوضي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بعد تحديد موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كاف تعديل موعد مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 22 ديسمبر المقبل بدلا من 13 من الشهر ذاته.

وتأجلت مباراة الأهلي مع بطل الجزائري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتيال 2024 في قطر إذ سيخوض كأس التحدي ضد الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 14 ديسمبر المقبل، وفي حال انتصاره سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي يوم 18 ديسمبر.

وبذلك قررا لجنة المسابقات تأجيل مباراة الفريقين لتقام مباراة الأهلي مع سموحة يوم 7 يناير 2025 في استاد القاهرة في الخامسة مساءً.

وعليه أيضا تأجلت مباراة سموحة ضد مودرن سبورت في الجولة الثامنة من الدوري لتقام يوم 12 يناير 2025 على استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الأول من ديسمبر لحساب الجولة الرابعة.

ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق الأهداف وبرصيد 7 نقاط عن بيراميدز والمصري والاتحاد.

فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

الدوري المصري الأهلي سموحة
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