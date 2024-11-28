الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 18:09

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه "نظرا لما بدر منه".

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق أمس الأربعاء.

وكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور في وقت سابق.

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شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

وخاض عاشور 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.

الأهلي إمام عاشور محمد رمضان
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