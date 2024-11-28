انتهت سوبر السلة - الاتحاد (87)-(84) الأهلي.. اللقب في الإسكندرية

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - كأس السوبر المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السوبر المصري لكرة السلة.

وحقق الاتحاد ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما حل الأهلي وصيفا في المسابقتين.

ويلتقي الفريقان في البحرين التي تستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي.

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وسبق أن حقق الاتحاد اللقب 3 مرات من قبل فيما فاز الأهلي بلقب النسخة الماضية وهي الوحيدة في تاريخه.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من السوبر البحريني يوم 30 نوفمبر المقبل في السوبر المصري البحريني لكرة السلة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، شاهد من هنـــــــــــــــــا.

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الاتحاد بطل السوبر المصري بالفوز 87-84

تعادل 80-80 وإلى شوط إضافي ثاني

78-77 للاتحاد

إلى شوط إضافي من 5 دقائق

نهاية الوقت الأصلي 73-73

ق 1: تعااااادل 71-71

ق 3: الأهلي متفوق 71-68 الاتحاد

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. 65-58 للأهلي

ق 4: 56-50 للأهلي

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. الاتحاد يتفوق 44-41

ق 3: 36-35 للاتحاد الذي عاد للمباراة من جديد

ق 4: 35-34 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 27-21 للأهلي، عمرو الجندي سجل من ثلاثية لكن بعد العودة للفيديو ألغيت نظرا وقت الربع قبل تنفيذ الرمية.

ق 2: الأهلي يتقدم 22-17

ق 3: 16-15 للأهلي

ق 5: الاتحاد متقدم بنتيجة 7-5

بداية الربع الأول

بداية اللقاء

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