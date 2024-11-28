في الجول يكشف كواليس عقوبة الأهلي لـ إمام عاشور

قرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق أمس الأربعاء.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وقّع عقوبة مالية كبيرة على إمام عاشور.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور.

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

وخاض عاشور 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.