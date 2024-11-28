إنتر يوضح إصابة بافار

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 16:46

كتب : FilGoal

إنتر

أوضح نادي إنتر تفاصيل إصابة لاعبه بنجامين بافار.

أصيب بافار في الشوط الأول من لقاء الفريق ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد إنتر في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بافار في عضلات الفخذ الأيسر".

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وأتم البيان "سيتم إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل".

وتتوقف مدة الغياب على وتيرة تعافي المدافع الفرنسي من الإصابة.

وأوضحت تقارير إيطالية عديدة أن مدة غيابه بافار قد تمتد لشهر.

تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه لايبزج الألماني بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز إنتر عن طريق كاستيلو لوكيب لاعب لايبزج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 13 في الوصافة.

وحتى الآن لم يحصد لايبزج أي نقطة وظل في المركز الـ33.

إنتر بنجامين بافار
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