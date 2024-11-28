تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع 3 مراكز.. وتأخر كبير لنيجيريا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد تراجع منتخب مصر 3 مراكز.

وتأخر منتخب مصر ليتواجد في المركز 33 عالميا، والثالث إفريقيا بعد المغرب والسنغال.

بينما حافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا على صدارة التصنيف العالمي.

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وحافظ منتخب فرنسا على تواجده بالمركز الثاني ضمن التصنيف، وواصل منتخب إسبانيا حفاظه على المركز الثالث عالميا.

وعلى مستوى إفريقيا استمر منتخب المغرب في الصدارة وتراجع لـ 14، بينما قفز منتخب السنغال للمركز 17 بدلا من 20.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

14- المغرب (1-)

17- السنغال (+3)

33- مصر (3-)

37- الجزائر

44- نيجيريا (8-)

46- كوت ديفوار (6-)

49- الكاميرون

52- تونس (5-)

57- جنوب إفريقيا (+3)

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- إيطاليا

10- إيطاليا

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