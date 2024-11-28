دوري أبطال إفريقيا - تحديد حكم وموعد مباراة دجولبيا ضد بيراميدز

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 16:17

كتب : بسام أبو بكر

الحاجي الأو محمد - حكم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد وحكام مباراة دجوليبا المالي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيحل بيراميدز ضيفا على بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي.

ويدير المباراة طاقم حكام من تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي آلاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

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ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

ويتصدر بيراميدز مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.

فيما خسر دجولبيا من الترجي التونسي في الجولة الأولى.

الحاجي محمد ألاو بيراميدز الدوري المصري
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