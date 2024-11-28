خبر في الجول - عرض ليبي جديد لـ سيراميكا كليوباترا لضم إيبوكا

تقدم النصر الليبي بعرض لـ سيراميكا كليوباترا من أجل ضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا حسبما علم FilGoal.com.

وينتهي تعاقد إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وسبق أن خاض إيبوكا تجربة اللعب في الدوري الليبي، عندما أعير في النصف الثاني من موسم 2022-23 لصفوف أهلي طرابلس.

وتفاوض أهلي طرابلس لضم إيبوكا في بداية الموسم الجاري لكن المفاوضات تفوقت بسبب مطالب النيجيري المالية المرتفعة.

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جووووووووووووووول 🔥🔥



جون إيبوكا يحرز أول أهداف سيراميكا في مرمي طلائع الجيش لتصبح نتيجة 1-0 في نهائي كأس الرابطة ⚽ pic.twitter.com/oa41Bo9wf4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 7, 2024

وشارك إيبوكا هذا الموسم في مباراة واحدة فقط ولمدة دقيقتين جاءت في السوبر المصري، ولم يشارك في أي دقيقة بأول 3 جولات من الدوري المصري.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.

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