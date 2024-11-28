خبر في الجول - عرض ليبي جديد لـ سيراميكا كليوباترا لضم إيبوكا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 15:48

كتب : عمرو نبيل

جون إيبوكا - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

تقدم النصر الليبي بعرض لـ سيراميكا كليوباترا من أجل ضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا حسبما علم FilGoal.com.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
النصر

وينتهي تعاقد إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وسبق أن خاض إيبوكا تجربة اللعب في الدوري الليبي، عندما أعير في النصف الثاني من موسم 2022-23 لصفوف أهلي طرابلس.

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وتفاوض أهلي طرابلس لضم إيبوكا في بداية الموسم الجاري لكن المفاوضات تفوقت بسبب مطالب النيجيري المالية المرتفعة.

وشارك إيبوكا هذا الموسم في مباراة واحدة فقط ولمدة دقيقتين جاءت في السوبر المصري، ولم يشارك في أي دقيقة بأول 3 جولات من الدوري المصري.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.

جون إيبوكا سيراميكا كليوباترا النصر الليبي
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