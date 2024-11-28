أحمد الشناوي يتحدث عن سبب عدم تواجده بالمنتخب.. والأرقام القياسية خارج القطبين

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن أسباب غيابه عن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

واعترف الشناوي بفارق الدعم للاعبي الأندية الجماهيرية عن الأندية التي لا يوجد بها جماهير.

وقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عبر NutriFitness بودكاست: "ربما المنتخب لا يحتاج أحمد الشناوي في الوقت الحالي، حسام حسن من أول المدربين الذي أشركوني في الدوري مع فريق المصري وهو يعلم مستواي بشكل جيد".

وشدد "عدم تواجدي في المنتخب لا يعني وجود مشكلة، كرة القدم بها توفيق وعدم التوفيق وإصابات، وأعلم أن وقتي سيأتي مع حسام حسن في أي وقت، وطالما أن الأمر فني فقط سأستمر في العمل لحين تواجدي".

أما عن حقيقة اختفائه في اللحظات الحاسمة أجاب "لا أعلم من أين أتى ذلك التصريح وأنا حققت 6 بطولات، ربما خارج الأهلي والزمالك الأمور تختلف، عندما كنت في الزمالك لم يتحدث أحد".

وتابع "أحد الأشخاص قال أحمد الشناوي يحتاج معد نفسي لإعداده، لا أعلم كيف ذلك وأنا لعبت ضد صنداونز والوداد وغيرهم من الفرق الجماهيرية، لا يوجد لعب لصالح المصري وجماهيره ويخشى ضغط الجماهير".

وأوضح الشناوي "هناك حراس مرمى خارج مصر يخسرون بنتائج 4 و5 و6، هل أيضا يحتاجون لمعد نفسي؟".

أما عن أرقامه القياسية فأجاب "لدي أرقام جيدة بالفعل في الشباك النظيفة، لكن أي شخص خارج الأهلي والزمالك لا يتحدث أحد عن الأرقام".

وكشف الشناوي "فترة ما قبل أولمبياد لندن وقت منتخب الشباب، كان محمد إبراهيم رقم 1 في المنتخب وهذا لا يقلل من محمد صلاح".

وأضاف "محمد إبراهيم كان يتحدث مع الكرة في تلك الفترة ويمتلك مهارة كبيرة، وصلاح صنع الفارق معنا بسرعته وجودته".

وواصل الشناوي "تعرضت للإصابة مع الزمالك بعد تجديدي وكان لدي شرط جزائي، وتحدث معي تركي آل الشيخ لضمي رغم الإصابة وأنا أحترمه وأقدره جدا، وبالفعل تعاقد معي أنا وعمر جابر وأحمد توفيق من الزمالك".

واختتم تصريحاته "بالتأكيد أي ناد بدون جماهير يعاني من مشكلة كبيرة، لافتقاد دعم الجماهير والإعلام، وبالتأكيد ذلك له تأثير بشكل كبير لكن نحاول تعويض ذلك بالأداء داخل الملعب".

وانضم أحمد الشناوي إلى بيراميدز في صيف 2018 قادما من الزمالك ويلعب حتى الآن بين صفوف بيراميدز.

ولعب الشناوي هذا الموسم 8 مباريات مع بيراميدز في مختلف المسابقات واستقبلت شباكه 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وبشكل عام لعب 161 مباراة مع بيراميدز ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 75 منهم.