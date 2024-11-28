بعد غياب 3 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس استعدادا لمواجهة رينجرز

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

يعود محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لقائمة نيس الفرنسي استعدادا لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وكان عبد المنعم قد غاب عن آخر 3 مباريات لفريق نيس بسبب تعرضه للإصابة.

ويستعد نيس لمواجهة رينجرز ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعة بالدوري الأوروبي.

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وكان فرانك هايس المدير الفني لنيس قد كشف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عن عودة عبد المنعم للتدرب بشكل فردي في انتظار تقييم حالته.

وغاب عبد المنعم عن آخر 3 مباريات مع نيس أمام ليل وستراسبورج في الدوري، وأمام تفنتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

كما غاب عبد المنعم عن تجمع المنتخب المصري الأخير لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي.

ويحتل نيس المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المركز 31 في الدوري الأوروبي برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وخاض عبد المنعم هذا الموسم سبع مباريات بقميص نيس بينهم مباراة بالدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي محمد عبد المنعم نيس
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