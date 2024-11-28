كرة سلة - علي هاشم يتولى قيادة سيدات اتحاد جدة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

علي هاشم - كرة سلة

تولى علي هاشم المدير الفني السابق لسيدات الأهلي لكرة السلة، القيادة الفنية لفريق اتحاد جدة للسيدات.

وتعتبر تلك التجربة الثانية للمدرب المصري في الملاعب السعودية.

وسبق وأن تولى علي هاشم منصب المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي.

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وكان علي هاشم يتولى منصب المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لكرة السلة ومنتخب مصر للشابات.

وتوج هاشم مع سيدات الأهلي بألقاب الدوري والكأس والسوبر.

كما حصد برونزية بطولة إفريقيا للأندية كأول ميدالية في تاريخ النادي.

ورحل علي هاشم عن قيادة فريق سيدات الأهلي في مارس 2022.

وتولى طارق خيري قيادة سيدات الأحمر خلفا لعلي هاشم.

كرة سلة علي هاشم
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