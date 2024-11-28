بمشاركة الونش.. الزمالك يهزم مدينة نصر وديا بهدف حسام أشرف

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مدينة نصر بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

وجاءت المباراة الودية بناء على طلب جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز البدلاء واللاعبين المستبعدين من مواجهة بلاك بولز في كأس الكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وشهدت ودية الزمالك أمام مدينة نصر تسجيل هدف وحيد في اللقاء من نصيب حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض في الدقيقة 82.

وبدأ جوميز المباراة بالدفع بمحمود حمدي الونش العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ولعب الونش الشوط الأول، بينما اللاعب الوحيد الذي خاض المباراة بالكامل هو عمر فرج مهاجم الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك في الشوط الأول:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عاطف - محمود حمدي الونش - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - محمد حمدي.

الهجوم: محمد حمد - عمر فرج - مهاب ياسر.

بينما تشكيل الشوط الثاني جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد رفاعي - جيفرسون كوستا - حسن أبو المعاطي - محمد عاطف.

الوسط: يوسف وائل الفرنسي - سيف جعفر - مهاب ياسر - حازم أسامة.

الهجوم: عمر فرج - حسام أشرف.

وافتتح الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بالفوز بهدفين دون مقابل على بلاك بولز الموزمبيقي.

سجل هدفي الزمالك أحمد عبد الرحيم إيشو، ونبيل عماد.

ويتقاسم الزمالك صدارة المجموعة الرابعة مع المصري برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يتواجد بلاك بولز وإنييمبا في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات.