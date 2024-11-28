أنشيلوتي يتحدث عن إمكانية تأهل ريال مدريد في دوري الأبطال.. ويوجه نصيحة لـ مبابي

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن حظوظ فريقه في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، ووجه نصيحة لمهاجمه كيليان مبابي.

وخسر ريال مدريد للمرة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على يد ليفربول بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين: "استحق ليفربول الفوز، صمدنا جيدا في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء في التمريرات الأخيرة. لقد نافسنا وقاتلنا بقوة حتى ركلة الجزاء، ثم تراجع مستوانا قليلا".

وأضاف "علينا الاستمرار على هذا المنوال وتحسين بعض الأشياء ولا شيء أكثر. لست نادما على أي شيء. الفكرة كانت الدفاع جيدا والخروج من الخلف بالكرة. أعتقد أن الخطة كانت جيدة".

وتابع "مباراة ليفربول لم تكن حاسمة لأن الانتصار فيها ما كان ليضمن لنا مركزا بين الثمانية الأوائل. سنكون في أول 24 مركزا ونحقق أعلى مركز ممكن. سنتأهل ضمن أفضل 24 فريقا وننافس مثل العام الماضي".

وأكمل "مستوى كيليان مبابي؟ في كثير من الأحيان يعيش المهاجمون لحظات يصعب عليهم فيها التسجيل ويشعرون بخيبة أمل بعض الشيء. قد يفتقر مبابي إلى شيء من الثقة".

وواصل "عندما يمر اللاعب بلحظة سيئة لا تسير فيها الأمور على ما يرام، فما عليه أحيانا إلا اللعب ببساطة وعدم تعقيد الأمور. كيليان سجل كثيرا من ركلات جزاء. إهدار ركلات الجزاء أمر يحدث أحياناً".

وأهدر مبابي ركلة جزاء حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف، وبعدها بدقائق أهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء أيضا.

ويرى كارلو أن "الدواء هو التحلي بالصبر لأنها لحظة صعبة بالنسبة له بعد إهدار ركلة الجزاء. يجب على الجميع دعمه لأنه سيعود أقوى. عليه بالعمل والقتال لأن هذه اللحظة السيئة ستمر، إنه يعمل بشكل جيد وتأقلم بشكل جيد أيضاً. علينا التحلي بالصبر لأنه لاعب استثنائي".

واستمر"لقد قدم براهيم دياز أداءً جيداً في مركز ساعدنا فيه كثيراً في الضغط. كذلك قدم أردا جولر عملاً جيداً في الدفاع. كان بإمكانه أن يكون أكثر دقة لأنه يتمتع بالجودة الكافية لاتخاذ قرارات أفضل. إنه في مقتبل العمر، والخبرة هي كل ما يحتاجه".

وأتم "الاصابات؟ واجهنا هذا النوع من المشكلات في العام الماضي. علينا الصمود. أمام ليفربول سقط كامافينجا وأتمنى أن يتمكن أوريليان تشواميني أو رودريجو من العودة قبل موعد المباراة القادمة. إنها لحظة صعبة، لكن لدينا خبرة من العام الماضي وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد هذا العام".

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.

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