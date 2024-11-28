أفشة: عرضت نفسي على الأهلي وهكذا تغيرت حياتي بعد القاضية.. ولست قلقا من ريال مدريد

كشف محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي عن تفاصيل تواصله مع مسؤولي الأهلي من أجل ضمه.

وتحدث أفشة عن تغير حياته بعد هدفه في نهائي القرن أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 2020 ليصبح لاعبا كبيرا جدا بتاريخ النادي.

وقال محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "رفضت إبلاغ والدي ووالدتي بالانتقال إلى الأهلي إلا بعد التوقيع بشكل رسمي، وطلبت منهم عدم الالتفات للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لحين إبلاغهم بشكل رسمي".

وتابع "هناك أشياء أحصل عليها نتيجة توقيعي مع الأهلي أهم من المال، والنادي الوحيد الذي يفعل لك ذلك هو الأهلي".

وأضاف أفشة "البعض طلب مني عدم الانضمام إلى الأهلي بسبب تواجد أحمد حمدي وناصر ماهر ووليد سليمان وصالح جمعة بنفس المركز، لكن أحترمهم جميعا وهدفي كان المنافسة وتحقيق حلمي".

وكشف أفشة "هناك موقف لا أنساه لسيد عبد الحفيظ أبدا، الأهلي كان يلعب في بتروسبورت وهو الملعب الخاص بإنبي وكنا نتدرب هناك، قابلت عبد الحفيظ وطالبني بالتركيز لأن مكانتي وشخصيتي تجعلني لائقا للعب مع الأهلي".

وواصل "الأهلي طلب ضمي بعد تلك الواقعة بسنتين تقريبا لكن إنبي طلب مبلغ كبيرا وتوقفت الصفقة ليتم انتقالي بعدها إلى بيراميدز".

وشدد "بعد سنة من تواجدي في بيراميدز تواصلت مع محمد فضل وأبلغته أن كان الأهلي لا يزال يفكر في ضمي فأنا مستعد لذلك".

وعن اتفاقه أن جميله على 80 مليون بسبب هدف نهائي القرن أجاب "على العكس أنا مدين لجماهير الأهلي، هتافهم لي داخل الاستاد بالنسبة لي بالدنيا كلها".

وقال مازحا: "قبل القاضية كنت لاعبا في النادي الأهلي لكن بعدها أصبحت لاعبا كبيرا جدا جدا في الأهلي".

وشدد "لا أتفق مع رأي أن الملعب لا يتحمل تواجد أفشة وإمام عاشور سويا، كل لاعب يساعد الآخر ونحن نلعب لعبة جماعية".

وبسؤاله عن كأس إنتركونتينينتال أوضح "أمر رائع بالنسبة لنا وللنادي، هو أمر جديد بالنسبة لنا وبطولة لم نتوج بها من قبل وأيضا تفيد النادي ماليا، أتمنى من الله الفوز بكأس التحدي وأن حدث ذلك فأنا غير قلق من المباراة النهائية ضد ريال مدريد".

أما عن حقيقة وجود مشكلة سابقة مع جماهير الأهلي قال أفشة: "من الوارد في كرة القدم أن يتحدث عنك الناس بصورة غير جيدة في وقت من الأوقات، وعندما يتم انتقاد أي لاعب من الجماهير عليه ألا يتحدث تماما ولا يلتفت لذلك، طالما أن الانتقاد في كرة القدم أرفض الرد على الجمهور".

واختتم تصريحاته "ربما أحزن عند شعوري بغضب الجماهير مني وهذا حقي، لكن بعد ذلك يجب التركيز داخل الملعب، وبعد هدفي في إنبي ذهبت لهم للإشارة بتقديري الكامل لهم".