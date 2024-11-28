كرة سلة - الأهلي يدعم فريق السيدات بلاعبة منتخب أمريكا استعدادا لبطولة إفريقيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

بريانا ريتشاردسون - كرة سلة سيدات

واصل النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق سيدات كرة السلة استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا.

وأعلنت وكالة PSB الخاصة بلاعبين كرة السلة تعاقد الأهلي مع الأمريكية بريانا ريتشاردسون لاعبة منتخب أمريكا 3×3.

وتجيد بريانا اللعب في مركز 4 ويبلغ طولها 185 سم.

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وكان فريق الأهلي، قد ضم الأمريكية ديايشا فير صاحبة الـ 23 عاما والتي تجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب.

ولعبت ديايشا مع فريق لاس فيجاس الأمريكي بدوري WNBA الموسم الماضي.

بينما لعبت بريانا مع فريق بوتاس بالدوري التركي الموسم الماضي.

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

ويتنافس الأهلي بجانب سبورتنج حامل اللقب، من مصر على لقب بطولة إفريقيا في السنغال.

كرة سلة سيدات الأهلي
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