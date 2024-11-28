بعد غيابه لأكثر من شهر.. بنزيمة جاهز لمواجهة الاتفاق

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

تعافى الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة وأصبح جاهزا لمواجهة الاتفاق السبت المقبل.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الاتفاق ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة تعافى من الإصابة التي لحقت به قبل أكثر من شهر.

وغاب بنزيمة عن المشاركة مع فريقه في الثلاث جولات الماضية في الدوري، أمام أهلي جدة والعروبة والفتح، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وكانت آخر مشاركة لهداف ريال مدريد السابق أمام الرياض 24 أكتوبر الماضي.

وتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة 11 عقب الفوز على الفتح بنتيجة 2-0.

وسجل البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار ثنائية النمور.

وانفرد اتحاد جدة بصدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته الأولى ضد الخليج.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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