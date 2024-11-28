جلوب سوكر - صلاح بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب لعام 2024
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 12:08
كتب : FilGoal
حسم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول تواجده بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم لعام 2024.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويقام حفل توزيع الجوائز في الإمارات يوم 27 ديسمبر المقبل.
ويتواجد صلاح ضمن قائمة تضم 10 مهاجمين وهم:
إيرلينج هالاند - فيل فودين - أرتيم دوفبيك - هاري كين - لاوتارو مارتينيز - لامين يامال - نيكو ويليامز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.
يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ15.
بينما يتواجد ضمن قائمة تضم 18 لاعبا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وهم:
جود بيلينجهام - داني كارباخال - أنتوني جريزمان - إيرلينج هالاند - هاري كين - فيكتور جيوكيريس - توني كروس - روبرت ليفاندوفسكي - أديمولا لوكمان - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - كول بالمر - رودريجو - فينيسيوس جونيور - لامين يامال.