جلوب سوكر - صلاح بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب لعام 2024

حسم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول تواجده بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم لعام 2024.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويقام حفل توزيع الجوائز في الإمارات يوم 27 ديسمبر المقبل.

ويتواجد صلاح ضمن قائمة تضم 10 مهاجمين وهم:

إيرلينج هالاند - فيل فودين - أرتيم دوفبيك - هاري كين - لاوتارو مارتينيز - لامين يامال - نيكو ويليامز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ15.

بينما يتواجد ضمن قائمة تضم 18 لاعبا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وهم:

جود بيلينجهام - داني كارباخال - أنتوني جريزمان - إيرلينج هالاند - هاري كين - فيكتور جيوكيريس - توني كروس - روبرت ليفاندوفسكي - أديمولا لوكمان - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - كول بالمر - رودريجو - فينيسيوس جونيور - لامين يامال.