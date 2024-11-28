جلوب سوكر - صلاح بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب لعام 2024

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جلوب سوكر

حسم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول تواجده بالقائمة المختصرة لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم لعام 2024.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويقام حفل توزيع الجوائز في الإمارات يوم 27 ديسمبر المقبل.

ويتواجد صلاح ضمن قائمة تضم 10 مهاجمين وهم:

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إيرلينج هالاند - فيل فودين - أرتيم دوفبيك - هاري كين - لاوتارو مارتينيز - لامين يامال - نيكو ويليامز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ15.

بينما يتواجد ضمن قائمة تضم 18 لاعبا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وهم:

جود بيلينجهام - داني كارباخال - أنتوني جريزمان - إيرلينج هالاند - هاري كين - فيكتور جيوكيريس - توني كروس - روبرت ليفاندوفسكي - أديمولا لوكمان - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - كول بالمر - رودريجو - فينيسيوس جونيور - لامين يامال.

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