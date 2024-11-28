جلوب سوكر - الأهلي بالقائمة المختصرة لجائزتي الأفضل في الشرق الأوسط والعالم 2024

حسم النادي الأهلي تواجده في القائمة المختصرة لجائزتي أفضل ناد بالشرق الأوسط والعالم لعام 2024.

ويقام حفل توزيع الجوائز في الإمارات يوم 27 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة المختصرة لأفضل ناد بالعالم 10 أندية وهم الأهلي من مصر بينما أتليتكو مينيرو وبوتافوجو من البرازيل أما من أوروبا فكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر وأتالانتا وأولمبياكوس وباير ليفركوزن وسبورتنج لشبونة.

وخرج من قائمة أفضل ناد بالعالم 2024 كل من باريس سان جيرمان والعين الإماراتي.

مانشستر سيتي هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2023.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ15.

كما ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط.

ويتواجد الأهلي بالقائمة المختصرة بجانب كل من العين الإماراتي والنصر والهلال السعوديين.

وخرج من قائمة أفضل ناد بالشرق الأوسط نادي اتحاد جدة السعودي.