تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريال مدريد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ريال مدريد، لكن فريقه قهر عقدة الفريق الملكي في السنوات الأخيرة وحقق فوزا ثمينا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، لكنه أهدر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع الشاب كونور برادلي بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 368 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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