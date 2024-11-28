إنتر ميامي يعلن تمديد عقد لويس سواريز

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تمديد تعاقد لويس سواريز مهاجم الفريق.

لويس سواريز النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتم تمديد التعاقد بين الطرفين لمدة موسم آخر أي حتى عام 2025.

وانضم سواريز في مطلع العام الجاري لصفوف إنتر ميامي لمدة موسم واحد.

El pistolero se queda 🇺🇾🧉 Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando 🩷🖤✨ Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 27, 2024

الأوروجوياني صاحب الـ 37 عاما ساهم في فوز إنتر ميامي بلقب درع المشجعين هذا الموسم في الدوري الأمريكي كأكثر فريق حصدا للنقاط.

وسجل سواريز 20 هدفا وصنع 9 في 27 مباراة بالدوري الأمريكي.

ولعب المهاجم الأوروجوياني 33 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

وترشح سواريز رفقة ليونيل ميسي زميله لجائزة أفضل لاعب في الموسم من الدوري الأمريكي.

يذكر أن سواريز اعتزل اللعب دوليا بقميص منتخب أوروجواي بعدما سجل 69 هدفا في 142 مباراة.