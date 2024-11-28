إنتر ميامي يعلن تمديد عقد لويس سواريز

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تمديد تعاقد لويس سواريز مهاجم الفريق.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتم تمديد التعاقد بين الطرفين لمدة موسم آخر أي حتى عام 2025.

وانضم سواريز في مطلع العام الجاري لصفوف إنتر ميامي لمدة موسم واحد.

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الأوروجوياني صاحب الـ 37 عاما ساهم في فوز إنتر ميامي بلقب درع المشجعين هذا الموسم في الدوري الأمريكي كأكثر فريق حصدا للنقاط.

وسجل سواريز 20 هدفا وصنع 9 في 27 مباراة بالدوري الأمريكي.

ولعب المهاجم الأوروجوياني 33 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

وترشح سواريز رفقة ليونيل ميسي زميله لجائزة أفضل لاعب في الموسم من الدوري الأمريكي.

يذكر أن سواريز اعتزل اللعب دوليا بقميص منتخب أوروجواي بعدما سجل 69 هدفا في 142 مباراة.

الدوري الأمريكي إنتر ميامي لويس سواريز
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