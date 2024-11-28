ترتيب أبطال أوروبا - ليفربول بالعلامة الكاملة وتراجع كبير لـ ريال مدريد وسان جيرمان

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة عقب خمس جولات وبعد تغلبه على ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وحسم ليفربول تأهله بشكل رسمي للدور التالي، ويفصله 5 نقاط فقط من ثلاث مباريات متبقية لحسم التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ولم تحقق ثلاثة فرق فقط أي رصيد من النقاط عقب مرور خمس جولات وهم لايبزيج ويانج بويز وسلوفان براتيسلافا.

وشهدت الجولة الخامسة خسارة جديدة لكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ليتراجع الفريقان أكثر في الترتيب بالمركزين 24 و25.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد عقب مرور 5 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (15 نقطة)

2- إنتر (13 نقطة)

3- برشلونة (12 نقطة)

4- دورتموند (12 نقطة)

5- أتالانتا (11 نقطة)

6- باير ليفركوزن (10 نقاط)

7- أرسنال (10 نقاط)

8- موناكو (10 نقاط)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- أستون فيلا (10 نقاط)

10- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

11- بريست (10 نقاط)

12- ليل (10 نقاط)

13- بايرن ميونيخ (9 نقاط)

14- بنفيكا (9 نقاط)

15- أتليتكو مدريد (9 نقاط)

16- ميلان (9 نقاط)

17- مانشستر سيتي (8 نقاط)

18- أيندهوفن (8 نقاط)

19- يوفنتوس (8 نقاط)

20- سيلتيك (8 نقاط)

21- فينورد (7 نقاط)

22- كلوب بروج (7 نقاط)

23- دينامو زغرب (7 نقاط)

24- ريال مدريد (6 نقاط)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- باريس سان جيرمان (4 نقاط)

26- شاختار (4 نقاط)

27- شتوتجارت (4 نقاط)

28- سبارتا براج (4 نقاط)

29- ستورم جراز (3 نقاط)

30- جيرونا (3 نقاط)

31- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

32- سالزبورج (3 نقاط)

33- بولونيا (نقطة واحدة)

34- لايبزيج (0 نقطة)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)