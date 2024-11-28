مصدر من الزمالك لـ في الجول: اختفاء عقود عمر خضر مع زد.. وخطوة قانونية

ينوي مجلس إدارة نادي الزمالك التحرك قانونيا بسبب اختفاء عقود عمر خضر لاعب الفريق السابق.

وانتقل عمر خضر من شباب الزمالك إلى زد، قبل أن يتمم انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي قبل بداية الموسم الجاري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "إدارة النادي وإدارة قطاعات الكرة تبحث عن عقود انتقال عمر خضر إلى زد منذ تولي المجلس الحالي مهمته، ودون أي جدوى في إيجادها حتى الآن".

وأوضح "لا نعرف سر اختفاء عقود عمر خضر، لأن بها سيحصل النادي على حقوقه من خلال إعادة البيع بعد انتقاله لأستون فيلا".

وتابع "بجانب الاتفاقات المنصوص عليها بالعقود المفقودة والمفترض أن يحصل عليها النادي".

واختتم المصدر تصريحاته "إدارة الزمالك تنوي التحرك قانونيا ضد من تسبب في اختفاء العقود من أجل الحصول على الحقوق".

ولعب عمر خضر ضمن صفوف منتخب الشباب تحت 20 عاما والذي حسم تأهله لمنافسات أمم إفريقيا 2025.

عمر خضر في أستون فيلا

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي، ولكن تأجل انضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق.

ولعب خضر مع الفريق الرديف لأستون فيلا في بطولة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك خضر في مباراة فريقه ضد إيستيرن بينجال والتي أقيمت من 50 دقيقة وفاز بها أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل خضر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن راوغ المدافع.