مواعيد مباريات الخميس 28 نوفمبر 2024.. الدوري الأوروبي وسوبر السلة

يقام مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر 2024 منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

كما تحتضن دولة البحرين منافسات السوبر المصري لكرة السلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق بودو جليمت في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل فرانكفورت بقيادة عمر مرموش ضيفا على ميتيلاند الدنماركي في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما نيس الفرنسي فيستضيف جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ومن المتوقع استمرار غياب محمد عبد المنعم لاعب نيس بسبب الإصابة.

سوبر السلة

تستضيف دولة البحرين منافسات السوبر المصري لرجال كرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة يد

يلعب منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام الجزائر في ثاني جولات منافسات أمم إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب.