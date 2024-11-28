دوري الأبطال - عودة استثنائية لـ إيندهوفن.. وفوز متأخر لبنفيكا ودورتموند يناطح الكبار

انتهت مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات صعبة ومثيرة.

موناكو 2 - 3 بنفيكا

خطف بنفيكا فوزًا صعبا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه موناكو بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني.

تقدم موناكو مبكرًا عن طريق المغربي إلياس بن صغير الذي دون أول أهدافه في دوري الأبطال في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، أحرز أليكسندر باه هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 54، قبل أن يعاود موناكو التقدم في الدقيقة 68 عن طريق سونجوتو ماجاسا.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز موناكو، نجح بنفيكا في خطف هدفين عن طريق أرتور كابرال في الدقيقة 84، وزكي العمدوني في الدقيقة 88.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ14 متساويا مع بايرن ميونيخ، وأتليتكو مدريد وميلان بنفس الرصيد، فيما توقف رصيد موناكو عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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إيندهوفن 3 - 2 شاختار دونتسك

نجح إيندهوفن في تحقيق عودة تاريخية، بعد التأخر أمام بطل أوكرانيا بهدفين حتى الدقيقة 88.

شاختار تقدم عن طريق دانيلو سيكان في الدقيقة 8، ثم أضاف أولكسندر زوبكوف الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونال البرازيلي بيدرينهو لاعب شاختار على بطاقة حمراء في الدقيقة 69، ليكمل المباراة منقوص العدد.

وبينما تتجه المباراة لفوز الضيوف، نجح إيندهوفن في تسجيل ثلاثية في 7 دقائق.

سجل مالك تيلمان هدفين في الدقيقتين 88، و90، قبل أن يسجل ريكاردو بيبي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5، ليحقق إيندهوفن فوزًا قاتلاً.

ورفع إيندهوفن رصيده لـ8 نقاط في المركز 18، بينما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز 26.

بولونيا 1 - 2 ليل

وحقق ليل الفرنسي فوزًا مثيرًا على حساب بولونيا الإيطالي بنتيجة 2-1.

تقدم ليل بهدف في الدقيقة 44 نجالايل موكاو لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني نجح بولونيا في تسجيل التعادل في الدقيقة 63 عن طريق جون لوكومي، إلا أن الضيوف نجحوا في العودة سريعا في الدقيقة 66 عن طريق نجالايل موكاو.

ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12، فيما توقف رصيد بولونيا عند نقطة وحيدة في المركز الـ33.

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سيلتك 1 - 1 كلوب بروج

وانتهت مباراة سيلتك الأسكتلندي أمام كلوب بروج البلجيكي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم الضيوف عن طريق كاميرون فيكارز في الدقيقة 26، فيما سجل هدف التعادل للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 60.

سيلتك رفع رصيده لـ8 نقاط في المركز الـ20، فيما رفع كلوب بروج رصيده 7 نقاط في المركز الـ22.

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دينامو زغرب 0 - 3 بوروسيا دورتموند

حقق دورتموند الألماني فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه دينامو زغرب بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الألمان جايمي بينوي جتينس في الدقيقة 40، ورامي بن سبعيني في الدقيقة 57، وسيهرو جيراسي في الدقيقة 90.

دورتموند رفع رصيده لـ12 نقطة في المركز الرابع، نفس رصيد برشلونة صاحب المركز الثالث، أما دينامو زغرب فبقي في المركز 23 برصيد 7 نقاط.