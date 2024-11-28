شهر دون فوز.. أستون فيلا يتعادل سلبيا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

سيطر التعادل السلبي على مواجهة أستون فيلا الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا على ملعب فيلا بارك.

ورفع أستون فيلا رصيده لـ10 نقاط في المركز التاسع متساويا في النقاط مع 6 أندية أخرى بنفس الرصيد، فيما رفع يوفنتوس رصيده لـ8 نقاط في المركز الـ19.

وظل أستون فيلا دون فوز طوال شهر نوفمبر، حيث يرجع آخر فوز للفريق أمام كريستال بالاس بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا أمام بولونيا 2-0 يوم 22 أكتوبر.

وفشل أستون فيلا في الفوز آخر 7 مباريات بالتعادل أمام يوفنتوس والخسارة أمام كلوب بروج بدوري الأبطال، والخسارة أمام كريستال بالاس بالكأس، والتعادل أمام بورنموث كريستال بالاس والخسارة أمام ليفربول وتوتنام في بطولة الدوري.

ويلتقي أستون فيلا أمام لايبزيج في الجولة المقبلة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، أما يوفنتوس فيواجه مانشستر سيتي يوم 11 ديسمبر المقبل.

تفاصيل المباراة

بدأ أستون فيلا المباراة لمحاولة إحراز هدف مبكر والتواجد بالقرب من الصدارة، ليلعب باو توريس رأسية بعد ركنية لعبت على القائم الأول ولكن الكرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 13.

رد يوفنتوس بتسديدة عن طريق أندريا كامبياسو ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد واتكنز أن يسجل هدفا في الدقيقة 37 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية تصدى لها الحارس جريجوريو.

وتلقى باو توريس مدافع أستون فيلا بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي ضد وايا، ثم تبعه بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس بيير كالولو وضربة حرة مباشرة لأستون فيلا على حدود منطقة الجزاء.

سدد لوكاس دين الضربة الحرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ولكن تسديدته اصطدمت في العارضة، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى إيمليانو مارتينيز بطريقة رائعة لرأسية كونسيسساو جناح يوفنتوس قبل أن تتخطى خط المرمى.

ورد جون ماكين بتسديدة بعد متابعة كرة عرضية في الدقيقة 71 ولكن تصدى لها الحارس وأبعدها الدفاع لركنية.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة الرابعة من الوقت الضائع سجل يسجل هدفا قاتلاً بعد سقوط الكرة من الحارس جريجوريو، ولكن احتسبها الحكم مخالفة لصالح الحارس لتظل النتيجة على حالها، ويطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي دون أهداف.

video:1