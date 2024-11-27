الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة والقنوات الناقلة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد بلاك بولز

يعود الزمالك لاستئناف مشواره في الدوري المصري من جديد بعد خوض مباراة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين نظيفين على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك أول 3 نقاط له في مشواره بمجموعات الكونفدرالية، في المجموعة التي تضم المصري، وبلاك بولز، وإنييمبا النيجيري.

أخبار متعلقة:
إيشو: افتقدنا جماهير الزمالك أمام بلاك بولز.. ولا أركز مع العروض الزمالك يخوض ودية الخميس لتجهيز البدلاء استعدادا لغزل المحلة طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي

ويلعب الزمالك في الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر.

وقبل مواجهة إنييمبا، يواجه الزمالك فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين المقبل 2 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً.

وتقام المباراة على ستاد المحلة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 4 نقاط.

الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يخوض ودية الخميس لتجهيز البدلاء استعدادا لغزل المحلة جوميز: صناعة الفرص كانت هدفنا أمام بلاك بولز.. وسبب صعوبة مواجهة إنييمبا في الجول يكشف سبب نقل مباراتين إلى السلام.. وشكل تراك استاد القاهرة خلال لقاء أبيدجان نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي إلى استاد السلام خالد عبد الفتاح: مستعد للمشاركة في الدفاع أو الظهير مع الأهلي الدبيس: سعيد بالعودة للمشاركة مع الأهلي وأشكر كولر الشحات: أعد جمهور الأهلي ببطولة إفريقيا الثالثة على التوالي أكرم توفيق: أفضل المشاركة في وسط الملعب.. ولا أخاف على الدوري وإفريقيا
أخر الأخبار
سلوت: صلاح ومبابي بشر.. وطلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشاطر: من السهل البحث عني على جوجل.. وما سيحدث مستقبلا لا يخصني ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - اتحاد العاصمة يكتسح أورابا بسداسية.. ونهضة بركان يفوز بثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
دوري الأبطال - عودة استثنائية لـ إيندهوفن.. وفوز متأخر لبنفيكا ودورتموند يناطح الكبار ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوميز: وجود المصري معنا إيجابي وسلبي.. وموقف الونش وميشالاك وفرج 2 ساعة | الكرة الإفريقية
شهر دون فوز.. أستون فيلا يتعادل سلبيا أمام يوفنتوس بدوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يهزم الملكي لأول مرة.. ثنائية تنصر ليفربول على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلاك بولز: لم نحقق أهدافنا في القاهرة.. ولم نفكر في غياب الجماهير 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته