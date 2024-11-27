الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة والقنوات الناقلة

يعود الزمالك لاستئناف مشواره في الدوري المصري من جديد بعد خوض مباراة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين نظيفين على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك أول 3 نقاط له في مشواره بمجموعات الكونفدرالية، في المجموعة التي تضم المصري، وبلاك بولز، وإنييمبا النيجيري.

ويلعب الزمالك في الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر.

وقبل مواجهة إنييمبا، يواجه الزمالك فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين المقبل 2 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً.

وتقام المباراة على ستاد المحلة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 4 نقاط.