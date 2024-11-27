الزمالك يخوض ودية الخميس لتجهيز البدلاء استعدادا لغزل المحلة
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 23:43
كتب : FilGoal
قرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك خوض مباراة ودية في تمام الحادية عشر صباح الخميس، أمام فريق مدينة نصر.
ويسعى جوميز لتجهيز البدلاء واللاعبين المستبعدين من مواجهة بلاك بولز في كأس الكونفدرالية.
وحقق الزمالك الفوز على حساب بلاك بولز الموزمبيقي، بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
سجل هدفي الزمالك أحمد عبد الرحيم إيشو، ونبيل عماد.
ويتقاسم الزمالك صدارة المجموعة الرابعة مع المصري برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يتواجد بلاك بولز وإنييمبا في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات.
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