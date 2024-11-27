مدرب نيس يتحدث عن إصابته بارتفاع ضغط الدم.. وموقف عبد المنعم

خضع مدرب نيس فرانك هايس إلى فحوصات طبية للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لأزمة عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وحقق نيس فوزًا صعبا على حساب ستراسبورج 2-1 في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

ونُقل فرانك هايس، إلى غرفة الطوارئ عقب المباراة بعد شعوره بصداع عنيف وآلام شديدة في الرأس.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رينجرز: "أنا بحال أفضل، أجريت اختبارات طبية يوم الأحد ومرة أخرى بالأمس والتي أظهرت إصابتي بارتفاع ضغط الدم، حيث كنا قلقين في وقت ما بشأن مشكلة عصبية".

وأكمل: "لو كنا سجلنا هدفا ثالثا مبكرًا ضد ستراسبورج ربما لم أكن أعانى من هذا الألم الشديد".

وأضاف هايس: "لم يحدث هذا طيلة 21 عاما، سمح لي ما حدث بإدراك وجود مشكلة يجب التعامل معها، هذا هو الجانب الإيجابي في الأمر، من المؤكد أن وظيفة التدريب تتطلب الشغف، ولكنها مثل جميع الوظائف يصعب أحيانا التخلي عنها، وفي بعض الأحيان قد تؤلمك".

ويستعد نيس لاستقبال جلاسكو رينجرز مساء الخميس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وعن موقف إصابة محمد عبد المنعم، قال هايس: "محمد تدرب بشكل فردي لبضعة أيام، سنرى إذا كان بإمكانه التدريب بشكل جماعي، هذا ما تم التخطيط له".

وغاب عبد المنعم عن آخر 3 مباريات مع نيس أمام ليل وستراسبورج في الدوري، وأمام تفنتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

كما غاب عبد المنعم عن تجمع المنتخب المصري الأخير لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي.

ويحتل نيس المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المركز 31 في الدوري الأوروبي برصيد نقطتان من تعادلين وهزيمتين.