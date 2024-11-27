جوميز: صناعة الفرص كانت هدفنا أمام بلاك بولز.. وسبب صعوبة مواجهة إنييمبا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - المدير الفني لفريق الزمالك

أعرب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن رضاه بأداء لاعبيه وتحقيق الفوز أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

وتغلب الزمالك على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ووقال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عبر قناة بي إن سبورتس: "استقبلنا فرصة في وقت مبكر لكن سيطرنا على كافة مجريات المباراة وصنعنا الفرص وهذا ما أردناه من المباراة".

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وشدد "هدفنا كان التواجد بصورة كبيرة في منطقة جزاء المنافسة وهذا ما فعلناه".

وكشف جوميز "نركز على مباراتنا المقبلة أمام إنييمبا في نيجيريا، ربما ستكون أصعب بسبب الرحلة الطويلة والسفر لكن في كل الأحوال لا توجد مباراة سهلة وكل لقاء يختلف عن الآخر".

واختتم جوميز تصريحاته "من المبكر الحديث عن التتويج باللقب لكن بالطبع سيكون ذلك هدفنا".

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنييمبا يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، ويقام اللقاء في نيجيريا.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع المصري بعد الفوز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل.

وسجل الزمالك هدفيه عن طريق كل من أحمد عبد الرحيم إيشو مع نهاية الشوط الأول، بينما سجل نبيل عماد الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" أول أهدافه بقميص الزمالك قاريا ضد بلاك بولز الموزمبيقي في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

بينما نبيل عماد سجل الهدف هو الأول قاريا له مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مباراته الـ 79 بقميص الأبيض.

الزمالك نبيل عماد إيشو جوميز
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