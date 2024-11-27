لم تحدث أمام الفرق الكبيرة.. شتوتجارت يخسر بخماسية أمام ريد ستار في دوري الأبطال

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

مباراة ريد ستار أمام شتوتجارت في دوري الأبطال

حقق فريق ريد ستار بلجراد الصربي فوزًا كبيرًا على حساب شتوتجارت الألماني بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شتوتجارت الذي نجح في الفوز على حساب يوفنتوس، والخسارة الصعبة أمام ريال مدريد 3-1 بعد استمرار التعادل بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 83، قبل أن ينجح الملكي في خطف هدفين متأخرين، سقط بنتيجة كبيرة أمام بطل صربيا.

ورغم تقدم شتوتجارت في الدقيقة الخامسة عن طريق إيرميدين ديميروفيتش، إلا أنا ريد ستار نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 12 عن طريق سيلاس كاتومبا مفويمبا، و31 عن طريق رادي كرونيتش، لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وفي الشوط الثاني، نجح ريد ستار في إضافة 3 أهداف في الدقائق 65 عن طريق ميركو إيفانيتش، ثم هدفين لـنيمانيا رادونيتش في الدقيقتين 69، و88.

شتوتجارت توقف رصيده عن 4 نقاط من فوز وتعادل و3 هزائم في المركز 27، فيما فاز ريد ستار بأول مباراة له في دوري الأبطال بعد 4 خسائر ليرفع رصيده لـ3 نقاط في المركز الـ31.

وفي مباراة أخرى، فاز شتورم جراتس النمساوي بهدف نظيف على حساب جيرونا الإسباني، في الجولة ذاتها.

أحرز هدف الفريق النمساوي ميكا بيريث في الدقيقة 59.

شتورم جراتس نجح في تحقيق الفوز الأول بعد 4 هزائم ليحصد أول 3 نقاط في دوري الأبطال في المركز الـ29، فيما توقف رصيد جيرونا عند 3 نقاط في المركز الـ30.

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