كرة سلة - سيف سمير: نستعد للاتحاد منذ خسارة الدوري.. ولا نفكر في السوبر البحريني حاليا

كشف سيف سمير قائد فريق الأهلي لكرة السلة عن تركيز اللاعبين على السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري.

ويقام اللقاء غدا الخميس في تمام السادسة مساء بدولة البحرين.

ويصعد الفائز لمواجهة بطل البحرين يوم 30 من الشهر ذاته في السوبر المصري البحريني.

وقال سيف سمير قائد فريق الأهلي لكرة السلة عبر صفحة النادي الرسمية: "نسعى لتعويض إخفاقين الموسم الماضي، كنا نعاني من عدم توفيق ونعد الجماهير بتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "نعلم أن هناك جماهير ستأتي لدعمنا في البحرين من مختلف الدول العربية ونريد إسعادهم بتحقيق لقب السوبر".

وشدد "نستعد لتلك المباراة منذ خسارة الدوري الموسم الماضي، وجميع اللاعبين في حالة تركيز".

وأضاف "اطمأن جماهير الأهلي أن الجميع مستعد، ونحن سعداء بقدومهم لتدعيمنا في المباراة".

وواصل "لا نفكر في أمر السوبر المصري البحريني حاليا، وكل تركيزنا على مواجهة الاتحاد أولا في السوبر المصري".

واختتم سيف سمير تصريحاته "إن شاء الله نفوز ونتوج بلقب السوبر المصري".

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني أجوستي بوش كالآتي:

سيف سمير - عمرو الجندي - إيهاب أمين - عمرو زهران - إبراهيم زهران "بيبو" - مروان سرحان - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي "كيجو" - أحمد مهيب - جون روبيرسون - محمد خيري - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراة السوبر المصري لرجال كرة السلة.