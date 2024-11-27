انتهت أبطال أوروبا - أستون فيلا (0)-(0) يوفنتوس

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

أولي واتكينس - أستون فيلا

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا على ملعب فيلا بارك.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 90+5.. الحكم يلغي الهدف ويحتسب ضربة حرة لصالح الحارس بعد تدخل قوي من لاعب أستون فيلا.

ق 90+4.. جووووول روجرز يسجل هدفا قاتلاً بعد سقوط الكرة من الحارس جريجوريو.

ق 90.. 4 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع.

ق 71.. فرصة خطيرة لأستون فيلا عن طريق اللاعب جون ماكين ولكن الحارس يتصدى ودفاع يوفنتوس يبعدها.

ق 66.. تبديل ليوفنتوس نزول دانيلو بدلا من سافونا

ق 65.. إنقاذ رائع من مارتينيز على خط المرمى بعد رأسية من كونسيسساو جناح يوفنتوس.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+1.. خطيرررررة العارضة يعاند أستون فيلا.. لوكاس دين يسدد الضربة الحرة لتصطدم بالعارضة.

ق 45.. بطاقة صفراء لمدافع يوفنتوس بيير كالولو وضربة حرة مباشرة لأستون فيلا على حدود منطقة الجزاء

ق 39.. بطاقة صفراء لباو توريس بعد تدخل قوي ضد وايا.

ق 37.. فرصة خطيررررة .. واتكنز تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس جريجوريو

ق 35.. تسديدة قوية من أندريا كامبياسو ولكن ذهبت بعيدا عن مرمى مارتينيز حارس أستون فيلا

ق 13.. ركنية لأستون فيلا لُعبت على القائم الأول ليلعبها باو توريس رأسية مرت أعلى العارضة.

ق 10.. بطاقة صفراء لتليمانز.

بداية المباراة

أستون فيلا يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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